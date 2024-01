"L'agricoltura italiana sta subendo duri colpi, sia sul fronte interno sia su quello europeo. Solo con il confronto serrato con le associazioni di categoria si potrà ridare fiato all'intera filiera produttiva.

Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent al termine dell'Assemblea di IV Piemonte sul tema, a cui hanno partecipato anche Ivan Scalfarotto, Luigi Marattin, Teresa Bellanova, Angela Motta e Barbara Baino

"In Europa alcune scelte sono state incredibili, con politiche green esasperate che hanno rischiato di compromettere un intero comparto e di avere pesanti ricadute non solo per quella che è la prima attività produttiva del Paese, ma per tutta l'economia. Purtroppo i colpi vengono sferrati anche sul fronte interno. Il governo Meloni - sottolinea - ha messo in atto politiche agricole penalizzanti, con un taglio ai fondi per le assicurazioni su eventi calamitosi e l'eliminazione della proroga dell'esonero Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sempre confermata da quando fu introdotta dal governo Renzi".

"Oggi la nostra assemblea regionale si è riunita con le associazioni di categoria per affrontare il tema, mettere in campo ogni iniziativa per salvaguardare il settore agricolo e rispondere con i fatti in Parlamento a un governo che fa della tutela del made in Italy solo uno slogan", conclude.