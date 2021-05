“Il ministro delle Politiche agricole convochi subito un tavolo con la Regione Sardegna e gli altri enti preposti, alla ricerca di soluzioni per sostenere il comparto agricolo sardo, già duramente provato dalla pandemia, e oggi messo in ginocchio dall’invasione delle cavallette. Secondo la Coldiretti il fenomeno può essere catalogato come catastrofe biologica e i danni causati dalla stessa alle aziende agricole e zootecniche sono ingenti per gli agricoltori, che in pochi giorni vedono sparire il frutto del lavoro di mesi, costringendoli quindi ad ulteriori spese per l'acquisto di foraggio e mangime per sostenere il bestiame. Chiedo quindi al ministro quali iniziative intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per debellare il fenomeno, anche tramite la convocazione di un tavolo di confronto tra i vertici della regione Sardegna e gli altri enti e soggetti preposti, al fine di trovare soluzioni immediate alla situazione, sostenere e tutelare gli agricoltori e gli allevatori sardi, e di evitare che il fenomeno si ripresenti in modo sempre più consistente”.

Così il deputato sardo del Pd, Andrea Frailis, componente la commissione Agricoltura della Camera, in una interrogazione al ministro Patuanelli.