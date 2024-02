"Mentre noi approvavamo la Legge di bilancio senza un trattore in giro, in Germania e in Francia erano già tutti scesi in piazza. E' chiaro che la polemica è contro le politiche Ue. Protestano vari gruppi con rivendicazioni diverse ed è difficile portare ad un unicum ciò che è dissimile, anche perchè sono diverse le esigenze delle Regioni italiane rispetto ad alcune produzioni. Quindi non tutti i problemi sono uguali". Lo dice Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI, a 'Tagadà' su La7.