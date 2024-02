"Il ministro Lollobrigida con provvedimenti concreti e interventi puntuali ha sempre mostrato una concreta vicinanza al comparto dell'agricoltura. Non a caso le contestazioni in Italia sono rivolte alle iniziative assunte a livello europeo, su impulso delle sinistre e dei verdi. Del resto proprio all'ambientalismo esasperato e cieco del commissario europeo Timmermans si deve gran parte delle misure che i rappresentanti del comparto agricolo oggi giustamente contestano.

E ciò mentre il Governo Meloni ha messo a disposizione degli agricoltori 800 milioni per l'acquisto di macchine agricole, 300 milioni per le imprese in difficoltà e aumentato da 5 a 8 miliardi i fondi del PNRR a disposizione del comparto agricolo. Appaiono quindi patetici e ridicoli i maldestri tentativi della sinistra anti italiana di voler fuggire dalle responsabilità che ha al riguardo per avere avvallato di tutto e di più a livello europeo". Lo afferma Tommaso Foti, presidente dei deputati di FdI.