Il ministero delle Politiche Agricole, mediante una nota, rende noto che saranno stanziati oltre 2 miliardi di euro per il rilancio del settore agricolo e il rinnovo del bonUS Verde. "Per il settore agroalimentare le misure e le cifre sono ampiamente superiori rispetto al passato", si legge nel testo che tra le altre misure comprende anche la valorizzazione delle filiere nonché più vantaggi per gli agricoltori under 40.