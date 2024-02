"Lollobrigida ha un deficit di nozioni tecniche e un deficit di statura istituzionale. Non può rappresentarci e non deve parlare a nome nostro. Dice di essere amico di Coldiretti che è un'associazione che ha rovinato l'agricoltura". Lo ha detto Danilo Calvani, leader di Cra agricoltori traditi, durante la manifestazione degli agricoltori al Circo Massimo a Roma. "Abbiamo creato qualcosa di importante che non finirà qua, la gente è con noi ed è stufa. La loro disperazione e l'ingiustizia che subisce è confluita in questa grande iniziativa. Abbiano capito che il popolo è che noi. Ha gli stessi nostri problemi".