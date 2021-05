"In Emilia-Romagna le gelate dell’ultimo periodo hanno seriamente compromesso il raccolto di pere, decimato fino all’80%. L’allarme lanciato oggi da Confagricoltura va immediatamente recepito dal Governo che deve mettere in campo soluzioni tempestive e dare risposte al nostro prezioso settore primario. Quello agricolo è un mondo che, da troppo tempo, deve lottare contro nemici terribili, dai parassiti killer al maltempo. E la pandemia rischia di dare un colpo di grazia alle tante aziende produttrici che, con grande sacrificio, tentano di tirare avanti. Il sistema frutticolo regionale sta soffrendo indicibilmente per le difficoltà che, ogni anno, gli agricoltori si trovano a dover fronteggiare. La coltivazione delle pere, particolarmente concentrata in Emilia-Romagna, deve essere a tutti i costi salvaguardata, rappresentando una vera e propria eccellenza del made in Italy. Faremo la nostra parte affinché siano garantiti indennizzi, risarcimenti e incentivi, ma è altrettanto evidente che occorre mettere in campo azioni volte a dotare gli agricoltori di quelle indispensabili tecniche volte alla lotta ai parassiti e alla tutela della produzione".

Lo scrive in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia