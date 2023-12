“Congratulazioni e auguri di buon lavoro, da parte mia e del movimento giovanile di Forza Italia, a Ettore Prandini, riconfermato Presidente di Coldiretti. Sono certo che con la sua grande esperienza continuerà con impegno e determinazione la difesa del Made in Italy nel mondo e la promozione delle nostre eccellenze agroalimentari, sostenendo e rappresentando al meglio le nostre imprese agricole. Il movimento giovanile azzurro sarà sempre al fianco dei giovani agricoltori, che rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra economia”.

Così in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani.