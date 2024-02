“Così come chiesto dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini è stato fatto uno sforzo in più sull’Irpef in favore degli agricoltori. Dimostrata la determinazione del governo e l’ascolto, che per noi è sacro, di una categoria vessata dalla politica scellerata di Bruxelles. Avanti così”.

Lo dichiara in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Agricoltura.