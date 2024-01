“Esprimo la mia massima vicinanza e profonda solidarietà alla Polizia di Stato e ai suoi agenti aggrediti a Vicenza da violenti partecipanti a una manifestazione anti-israeliana. Polizia di Stato e Forze dell’ordine sono il baluardo della nostra democrazia”. È il commento del sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sui fatti di Vicenza che vedono diversi agenti della Polizia di Stato vittime di aggressioni da parte di manifestanti che contestano la presenza di rappresentanti d’Israele alla Fiera Vicenza Oro.

“Sono gravi manifestazioni d’intolleranza da parte di soggetti che alimentano la cultura dell’odio e della violenza. Una cultura alla quale contrapponiamo quella della legalità e possiamo farlo proprio grazie al lavoro quotidiano delle nostre Forze dell’ordine e di Polizia. Terremo la guardia sempre alta - ha concluso il sottosegretario - e rimarremo sempre al fianco di donne e uomini in divisa che non si risparmiano per garantire la sicurezza nazionale”