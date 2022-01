“Esprimo vicinanza e solidarietà ai due agenti della Polizia di Stato rimasti feriti a Taranto nel corso di un inseguimento in pieno giorno e in presenza di numerosi passanti. Il livello di guardia in alcune zone della Puglia è ormai stato abbondantemente superato, come dimostrano anche gli attacchi bomba nel foggiano, il che rende il lavoro quotidiano dei nostri uomini in divisa a presidio del territorio tanto più prezioso, ma anche estremamente pericoloso. Un grazie a tutte le donne e gli uomini della Questura di Taranto, che dopo lo scontro a fuoco ha provveduto repentinamente ad assicurare il malvivente alla giustizia, e un augurio di pronta guarigione ai due poliziotti coinvolti in questo tragico episodio”. Così, in una nota, il deputato e commissario regionale di Forza Italia Puglia, Mauro D’Attis.