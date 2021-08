“Le donne scappano dai talebani. La signora Nure Musse Ali dovrebbe farsi un giretto a Kabul invece di pontificare da un paese che le garantisce libertà di pensiero e di espressione. Il portavoce dei talebani ha dichiarato che “le donne devono restare a casa, per ora non possono lavorare. È per il loro bene.” Aspettiamo con ansia una presa di posizione - chiara - delle donne del Pd e della commissione Pari opportunità della Regione Toscana di cui la signora Ali fa parte”.

Lo dice in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità.