“Aderisco alla staffetta di solidarietá #donneafganelibere. La feroce misogina del regime talebano sta ancora una volta ricacciando indietro verso il medioevo le donne afgane. Ignorando, come era purtroppo prevedibile, tutte le promesse fatte il regime di Kabul sta richiudendo le donne dentro in carcere scuro del burqa, negando loro soggettività, fisicità, diritto allo studio, diritto ad esistere come persone che decidono della propria esistenza. Oltre quindici anni fa, alla fine della prima oscura era talebana, da Ministro per le Pari Opportunità volli premiare, accogliendola qui in Italia, la prima giornalista donna che aveva condotto, a volto scoperto, il telegiornale afgano dopo la sconfitta dei talebani.

E’ tristissimo che tanti anni dopo quelle speranze sorridenti e quei diritti giustamente rivendicati siano di nuovo, brutalmente, negati. Viva le donne afgane, viva la loro libertà. Siamo al vostro fianco anche con questa staffetta di solidarietà”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.