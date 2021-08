"Sono bastate poche settimane per sgretolare vent'anni di lavoro, addestramento e investimenti. Quella che si sta consumando in Afghanistan e' una pagina straziante per la storia, un fallimento dell'occidente che ha abbandonato un Paese al terrorismo islamico, la parte peggiore dell'islam. L'Unione Europa intervenga prendendo posizione in una crisi tragica che ci vede tutti responsabili in prima fila". Lo scrive su Facebook Massimiliano Fedriga, presidente ella Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia.