"L'Italia, come presidente del G20 e Paese in stretto coordinamento con il G7, ha in programma di convocare una riunione ad hoc a livello di leader per promuovere una discussione approfondita sull'Afghanistan". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, aggiungendo che "il format del G20 consentirà di coordinare la nostra posizione con altri importanti partner: Russia, Cina, Turchia".