“Secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, il 55% della popolazione afghana ha un estremo bisogno di assistenza umanitaria, un numero destinato ad aumentare durante l’inverno. La decisione di vietare alle donne di lavorare nel settore pubblico non solo è inaccettabile, ma costituisce anche un crimine contro l'umanità in quanto ostacola direttamente la fornitura di aiuti umanitari. Pertanto, oltre a estendere le sanzioni individuali alla leadership talebana, dovremmo anche presentare una richiesta formale alla Corte penale internazionale per indagare e perseguire i responsabili. Tuttavia, chiediamo all’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di incoraggiare e sostenere le Nazioni Unite e le ONG impegnate in Afghanistan per trovare soluzioni che possano evitare l'interruzione dell'assistenza umanitaria. Non possiamo voltarci dall'altra parte mentre bambini, donne e uomini a cui abbiamo promesso un futuro migliore muoiono di fame e non hanno accesso alle medicine. Pur condannando fermamente e senza riserve le politiche aberranti messe in atto dal regime talebano, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che l'Afghanistan diventi l'inferno sulla terra”, così in un intervento in plenaria Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.