“La Commissione europea deve agire come un ‘mediatore umanitario’ incoraggiando gli Stati membri a stabilire programmi di protezione per i rifugiati afghani in pericolo attraverso l’attivazione di corridoi umanitari. La base legislativa e normativa per questa azione è già in vigore anche se finora non è mai stata utilizzata. La direttiva sulla protezione temporanea 2001/55/CE stabilisce uno ‘status di protezione di gruppo’ che può essere applicato in situazioni di crisi derivanti da un afflusso massiccio di persone in fuga da una situazione di grande pericolo, come quella attualmente in corso in Afghanistan. La direttiva sulla protezione temporanea istituisce inoltre un meccanismo di emergenza per fornire protezione immediata e temporanea agli sfollati provenienti da Paesi terzi nei casi in cui è impossibile per loro tornare nel Paese di origine, e si applica anche alle situazioni di afflusso di massa. Questi sono tutti criteri perfettamente applicabili a quanto sta accadendo in Afghanistan in questi giorni. L’Unione europea ha una enorme responsabilità. Non possiamo voltare le spalle al popolo afghano. L’Unione europea deve attivare corridoi umanitari”, così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Vicepresidente del Parlamento europeo, e Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una lettera, cofirmata da tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, inviata a Joseph Borrell, Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.