“Gli studenti politicizzati di sinistra, che negli ultimi giorni hanno piazzato le tende davanti agli atenei, possono tornare a casa. Il Governo ha appena sbloccato 660 mln per gli alloggi universitari. È arrivato ieri sera l'ok definitivo della Commissione Europea per l'utilizzo di questi fondi e nemmeno 24 ore dopo il Consiglio dei Ministri li ha inseriti in un decreto. Pd, M5S e sindaci di sinistra se ne facciano una ragione. Possono andare a salutare nelle tende le aspiranti sardine, mentre noi agiamo con fatti concreti e immediati. Abbiamo attuato in 6 mesi quello che la sinistra non ha fatto negli ultimi 12 anni, su 15 nei quali ha governato. Il problema degli affitti, però, non riguarda solo gli studenti. Per questo il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sta pensando a un nuovo piano casa con edilizia convenzionata, proprio per venire incontro alle famiglie che più hanno bisogno, partendo da una riflessione legata al patrimonio immobiliare dello Stato. Con la Lega si passa dalle parole ai fatti, con Pd e M5S si passa dalle sardine alle tendine”. Lo dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.