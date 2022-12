"Dell'assenza di voli da e verso la Sardegna il ministro Giorgetti non può lavarsene le mani. Ita è di proprietà del Tesoro ed è mantenuta in piedi come compagnia di bandiera anche con i soldi dei cittadini sardi. Per questo deve rispondere al Parlamento dei suoi atti, direttamente o tramite la proprietà. A tal proposito insieme ad altri parlamentari dem ho depositato una specifica interrogazione parlamentare". Lo dichiara il deputato sardo del Pd Silvio Lai.



"Ita Airways - prosegue l'esponente dem - ha partecipato alla gara europea che la Regione Sardegna gestisce su mandato e delega del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture solo per le rotte da Cagliari e da Olbia. Perché ha rinunciato alle rotte su Alghero per oltre 13 milioni di euro? Tra l'altro l'autorità per la concorrenza ha aperto una procedura d'indagine che interessa anche Ita sui costi eccessivi, oltre le 700 euro, per i voli da e verso le isole nel periodo natalizio. C'è stato accordo tra le compagnie? Ita è coinvolta?"



Il ministro Giorgetti - conclude Lai - nel suo ruolo di azionista, posto che il bando è del suo segretario e collega di governo Salvini, deve dirci se sia a conoscenza delle decisioni di Ita, a quale livello siano state assunte e con quali motivazioni, se sia stato o meno coinvolta la proprietà o se la proprietà si sia preoccupata di dare adeguati indirizzi, considerato il valore istituzionale e costituzionale riguardante la continuità territoriale aerea della Sardegna".