"Le mie congratulazioni all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per essersi confermato, addirittura per la quinta volta, il miglior aeroporto d'Europa".

Lo dichiara Luciano Nobili, consigliere e coordinatore regionale di Italia Viva, a proposito della decisione dell'Airport Council International di assegnare anche per il 2023 l'Europe Best Airport Award a Fiumicino.

“La straordinaria conferma è il riconoscimento delle eccellenze conquistate e consolidate dall’hub romano sul piano della sostenibilità, dell’innovazione, dell'attenzione nei confronti dei passeggeri, della sicurezza e della transizione ecologica, risultati sottolineati anche dall’aver ottenuto il rating massimo di 5 stelle da Skytrax”, continua Nobili.

“Nonostante il Covid, affrontato con i protocolli riconosciuti come i migliori in Europa, nonostante la complicata ripartenza del trasporto aereo, con questo premio Fiumicino si conferma eccellenza nazionale e internazionale, si colloca in modo stabile nel gotha del trasporto aereo a livello mondiale, costituendo un indubbio vanto e un orgoglio per la nostra città e il nostro Paese. Mi auguro che la forza dello scalo possa rappresentare un importante volano anche per il consolidamento di ITA e per accompagnare le grandi sfide che aspettano la Capitale dalla Ryder cup al Giubileo, fino alla candidatura ad Expo 2030. Lo sviluppo di Fiumicino e quello della Capitale e della Regione Lazio sono indissolubili”, conclude Nobili.