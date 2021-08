“Desidero esprimere pieno supporto all'iniziativa portata avanti dal sindaco di San Gemini, Luciano Clementella e dal presidente della commissione speciale Vanio Ortenzi, finalizzata a richiedere un intervento delle massime autorità regionali e nazionali per il salvataggio dello stabilimento locale di Acque Minerali d'Italia SPA. Serve un percorso credibile che superi il Piano di rientro depositato presso il Tribunale di Milano che presenta evidenti carenze strutturali. Dobbiamo lavorare e fare tutto il possibile per scongiurare una crisi economica irreversibile con pesanti ripercussioni economiche e occupazionali su tutto il territorio”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, vice presidente gruppo Forza Italia Camera dei deputati.