“Dai dati che abbiamo, oggi abbiamo un contagio di 14,9 positivi ogni 100mila abitanti, su una media nazionale di 19, quattro punti sotto e con un margine molto ampio prima dei 50 che comportano il ritorno in zona gialla”. Così a Timeline, su Sky TG24, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“La situazione – ha detto – è sotto controllo, ci sono 11 ricoverati nelle strutture ospedaliere. Non riesco a immaginare il motivo per cui possa essersi diffusa la notizia di una possibile zona gialla per le Marche. La situazione è sempre stata sotto controllo, abbiamo cercato di tracciare un focolaio nel sud della nostra regione, che è sotto controllo, abbiamo fatto 3000 tamponi in un giorno, su un milione e mezzo di abitanti quasi un milione di cittadini hanno avuto inoculata la prima dose. Non voglio sembrare troppo ottimista, perché magari il quadro nelle prossime settimane cambierà, ma in questo momento non c’era una situazione che lasciasse preludere a una notizia di questo genere. Invito tutti a fare attenzione, perché a seguito di questa notizia si è ingenerato il panico tra chi aveva prenotato le proprie vacanze nella nostra regione, con persone che hanno iniziato a disdire e un danno all’economia”.

“In questo momento non sarei per introdurre il green pass” come necessario per svolgere molte attività, “ma per continuare a fare i tracciamenti, continuare con una campagna vaccinale che stiamo già efficacemente producendo nel nostro Paese”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Credo – ha aggiunto - che le libertà costituzionali vadano sempre rispettate. In questo momento mi sento di dire che il senso di coinvolgimento e responsabilità che stanno dimostrando gli italiani vince ogni altra polemica ideologica. Dobbiamo essere oggettivi, gli italiani si stanno comportando bene, stanno rispettando le regole. È fisiologico che ci sia una ripresa della pandemia, vediamo il suo effetto sulle ospedalizzazioni, quello che accadrà nelle prossime settimane, ma non dobbiamo ingenerare panico e allarmismo. Dobbiamo mettere in campo le scelte migliori in base a quello che accadrà nelle prossime settimane”.