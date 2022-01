"Se la domanda e' avete dato un indirizzo per aumentare le riconversioni dei posti letto per i pazienti covid per non andare in fascia arancione la riposta e' no". Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. "Bisogna essere seri - ha aggiunto - e non trovare lo strumento per aggirare una norma. E questo significa che siamo in grado, come personale e come strutture, di garantire un determinato numero di posti letto (256 nelle terapie intensive e 1.010 in area medica, ndr.) e quello e'". "Se le aziende ospedaliere riterranno strategico, importante e funzionale fare delle operazioni questo e' nella loro autonomia, ma non c'e' alcun indirizzo politico in questa direzione", ha concluso il governatore.