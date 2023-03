“Prendiamo atto dell’accordo tra la Commissione UE e il governo tedesco sugli e-fuels. Motivo per cui torniamo a ribadire con forza e nettezza la posizione dell’Italia sui biocarburanti. La neutralità climatica è un principio che condividiamo. Ma l’approccio deve essere sostenibile e di buonsenso, non ideologico e dagli impatti devastanti per le economie degli Stati membri”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Vannia Gava.