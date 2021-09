“E’ assurdo che, nelle ore in cui a Rimini un presunto richiedente asilo accoltellava 5 persone tra cui un bambino, Lamorgese fosse intenta a farsi intervistare attaccando la Lega. Non è in alcun modo concepibile che un Ministro dell’Interno dia priorità alle polemiche politiche invece di interessarsi della sicurezza nel Paese. Un altro episodio grave che conferma il fallimento non solo l’inadeguatezza di Lamorgese ma anche il fallimento dell’accoglienza senza regole, che solo Matteo Salvini era riuscito a fermare. Meritano un ringraziamento gli agenti che sono intervenuti con prontezza per arrestare l’immigrato, una professionalità ed un’efficienza da cui lo stesso Ministro dovrebbe prendere esempio invece di pensare alle interviste contro la Lega”.



Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega componenti della Commissione Giustizia: Simone Pillon (capogruppo), Emanuele Pellegrini, Pasquale Pepe, Francesco Urraro.