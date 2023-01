"Stiamo monitorando con attenzione la tendenza del caro benzina e, se sarà al rialzo, saremo pronti ad intervenire. Il problema del costo del carburante, ampliando la questione, è direttamente connesso anche alla carenza delle produzioni di raffinazione in Italia e di conseguenza al costo, molto elevato, di questo processo. E’ anche uno dei motivi per cui nel nostro Paese il prezzo è più alto che in altri e per cui, nel corso dei cinque anni, le accise sul carburante andranno, in ogni caso, perlomeno diminuite. Detto ciò, veniamo da un periodo di forte emergenza legato al caro energia per il quale, all’interno della manovra, abbiamo stanziato 21 miliardi di euro che andranno proprio a supporto delle famiglie in difficoltà”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza Italia, nel corso del programma Tagadà in onda su LA7, intervenendo anche in merito ad un provvedimento urgente da realizzarsi nel corso dell’anno.

“La modifica del codice degli appalti è una misura sicuramente necessaria per il nostro Paese. Siamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di velocizzare il lavoro delle imprese, di renderlo agevole, perché il mondo economico italiano si aspetterà interventi concreti anche per il futuro. Diciamo sempre che è necessario ‘combattere la burocrazia’: ecco questo non lo possiamo fare lasciando sul campo troppe norme e troppo confuse. Un valido esempio di snellimento, indicato dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, è proprio quello di portare parte dei controlli, attualmente previsti ex ante, ex post” ha concluso Sala.