"Forza Italia è dichiaratamente antifascista, per la Meloni si è espresso il suo partito che ha preso le distanze dalla manifestazione di Acca Larentia ricordando che, nessun esponente di FdI era presente con le persone che hanno fatto il saluto romano, ma erano presenti durante la commemorazione istituzionale. Il PD è un partito giustizialista a fasi alterne, arrogandosi il diritto di certificare la moralità degli altri. Condannare la premier per dichiarazioni fatte in altri momenti è solo un modo fazioso di fare politica e portare nel dibattito temi che hanno poco interesse per i cittadini italiani".

Così al programma Tagadà in onda su La7, la deputata e responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini, che interviene anche sulla situazione economica del Paese. "Io vengo da una regione, la Toscana, dove la sinistra ha aumentato l'Irpef ai cittadini per tappare il buco di bilancio che ha fatto in sessanta anni di governo. Il centrodestra, come è arrivato al governo dell'Italia, ha trovato una situazione geopolitica drammatica ma ha investito subito 21 miliardi per aiutare le famiglie e le impese contro il caro energia causato dalla guerra in Ucraina".