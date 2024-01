“Le immagini della commemorazione della strage di Acca Larentia fanno tornare il Paese indietro di un secolo. Il saluto romano è un reato, il Governo si attivi subito per fare in modo che raduni neofascisti come quello di domenica sera a Roma non si verifichino più. Quelle scene sono una ferita alla nostra Costituzione antifascista". Lo dice Enza Rando, senatrice e componente della segreteria nazionale del Pd.