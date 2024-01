"I saluti romani ad Acca Larentia sono un'offesa alla Costituzione e alla storia italiana. Il governo dica parole chiare e prenda iniziative. Per esempio c'è un'interrogazione a mia prima firma sullo scioglimento delle organizzazioni neofasciste presentata il 22 dicembre dopo le condanne per l'assalto alla Cgil. Richiederebbe una risposta urgente e netta. Per ora, invece, tutto tace. Questo è molto grave". Lo dice Dario Parrini, senatore del Pd.