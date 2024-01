"C'è una responsabilità condivisa che non appartiene solo a questo governo: si sono sempre tollerate e autorizzate queste manifestazioni che si trasformano in apologia e celebrazione del fascismo, non restano mai solo memoria o rito. E allora la domanda è : si può sospendere la Costituzione in questi luoghi? È giusto autorizzare queste manifestazioni che diventano adunate fasciste? La Meloni prenda le distanze dal ventennio perché chi giura sulla Costituzione non può essere indeciso o timido: eppure la premier perde tutte le occasioni per farlo , oggi addirittura il presidente del Senato nega il reato di apologia mentre la premier spreca il suo tempo a processare la Ferragni .

Non ci sono parole ", lo ha detto l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a L'Aria che Tira.