"Le parole di La Russa su #AccaLarentia lasciano stupefatti e sottolineano di nuovo come sia totalmente inadeguato a ricoprire il ruolo di Presidente del Senato. L’avvocato La Russa si affida alle sentenze per capire se il saluto romano si può fare oppure no. Pensavamo che la seconda carica dello Stato difendesse la Costituzione che ripudia il fascismo e non che si mettesse a misurare quanto erano tese quelle braccia. Invece ancora una volta La Russa ha perso l’occasione di prendere le distanze da un passato di cui l’Italia dovrebbe vergognarsi invece che averne nostalgia". Lo scrive su X Riccardo Magi, segretario di Più Europa.