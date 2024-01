"Acca Larentia è stata una strage terribile degli anni di piombo e l'iniziativa bipartisan per ricordare le vittime rappresentava un segnale significativo rimasto purtroppo inascoltato. Ma se migliaia di neofascisti hanno potuto manifestare, contravvenendo apertamente alla legge vigente e davanti ai rappresentanti delle istituzioni, è perché ritengono di avere una copertura politica dalla destra al governo: e su questo hanno pienamente ragione dal momento che da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Taianj, dopo ore dall'episodio, rimangono in silenzio". Così il deputato dem Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana.

“L’adunata - conclude Fossi - di centinaia di persone con il braccio teso davanti all’ex sede dell’Msi di via Acca Larentia, a Roma, fa impressione. Sembra la proiezione di un vecchio filmato in bianco e nero dell’istituto Luce e invece sono nitide immagini a colori di ieri. L’apologia di fascismo è un reato. Così come é vietata la ricostituzione di organizzazioni neo fasciste. Ieri si è avuta l’impressione di una sospensione di tutto quello che la Costituzione e le leggi prevedono. Il Ministro Piantedosi relazioni sull’accaduto”.