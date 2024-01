"E' necessario chiarire quello che è avvenuto il 7 gennaio e non solo. Sono immagini oggettivamente inquietanti, stanno facendo il giro nel mondo. Non è la prima volta che avviene ed è qualcosa su cui ci dobbiamo interrogare tutti. Come Partito Democratico, abbiamo immediatamente depositato un'interrogazione con la prima firma della Segretaria Elly Schlein e sottoscritta da tutto il Gruppo, così come tutti insieme abbiamo già sottoscritto nella scorsa legislatura e in questa, a prima firma Fiano e De Maria, una proposta di legge proprio per procedere allo scioglimento di tutte le organizzazioni che compiono apologia di fascismo.

In un momento in cui il Paese dovrebbe essere unito nel ricordare le vittime di Acca Larentia, tre ragazzi barbaramente uccisi dalla violenza politica, il Paese viene diviso da queste immagini che non fanno male solamente a una parte, fanno male a tutti. Le istituzioni repubblicane e democratiche, tutte le persone che credono nei valori della Costituzione dovrebbero essere unite e dare un segnale chiaro e inequivocabile che quella direzione è la direzione del passato, delle pagine più orribili del passato della nostra storia e non del nostro futuro". Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato dem Andrea Casu, della presidenza del Gruppo Pd, intervenendo in apertura della seduta pomeridiana.