"Quello che sta andando in scena si chiama colpo di spugna. Cancellare l'abuso d'ufficio mettendosi contro l'Unione Europea ci indebolisce nella battaglia contro la corruzione e per la legalità. È un favore che il governo Meloni fa a quell'imprenditoria prenditrice in affari con la politica. Nel pieno della ricostruzione post pandemia, con i progetti del Pnrr da realizzare, il rischio di una nuova Tangentopoli è più che mai reale. Una Tangentopoli che, con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, sarebbe privata di strumenti efficaci di contrasto.

Non è un caso che da Bruxelles fanno sapere che la cancellazione dell'abuso d'ufficio può avere un impatto sull'efficacia della lotta alla corruzione. Depenalizzare l'abuso d'ufficio pesa sulla lotta alla corruzione. Le cronache di questi giorni, l'inchiesta Anas che coinvolge la famiglia Verdini e l'arresto recente del sindaco di Fdi di Palma Campania, dicono che la battaglia contro la corruzione e il malaffare resta prioritaria". Così in una nota Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale del Pd.