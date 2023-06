"L'abolizione dell'abuso d'ufficio rilancerà il sistema-Paese incoraggiando, agevolando e stimolando gli imprenditori, a cominciare da quelli impegnati nel campo dell'edilizia, non più considerati presunti colpevoli, ma risorsa per l'Italia. È necessario sancire un nuovo, costruttivo, leale rapporto di collaborazione fra Stato e cittadino, semplificando il nostro sistema normativo. Negli ultimi anni, a causa di scelte discutibili, abbiamo subito una decrescita del settore edilizio, che rappresenta il motore del nostro Paese. Con questo governo, guardiamo al futuro e alla modernizzazione del Paese, grazie anche ad un Codice degli appalti più snello e ad un fisco alleato e non vessatore". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine dell'Assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei costruttori edili. "Dare fiducia a chi vuole intraprendere - prosegue - e restituire ai nostri amministratori il 'potere di firma', mettendo così fine alla 'paura di firma' per non incorrere in indagini e processi, quasi tutti finiti nel nulla, ma a caro prezzo, daranno uno choc positivo alla nostra economia. Lo Stato deve essere severo con chi sbaglia, ma dalla parte di chi produce, perché è con questa alleanza che ripartirà la nostra economia e l'Italia tornerà ad essere attrattiva anche per gli investitori stranieri".