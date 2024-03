"Lo straordinario risultato di Forza Italia in Abruzzo ne certifica - ancora una volta - la centralità a livello nazionale come nelle regioni e negli enti locali. Congratulazioni a tutta la squadra di Forza Italia guidata dal segretario Antonio Tajani e, in particolare, al coordinatore di Forza Italia Abruzzo, onorevole Nazario Pagano, che si è speso con molta generosità e impegno in una partita dall'esito non scontato, nonostante e senza sottrarre tempo al delicato ruolo istituzionale che ricopre alla Camera". Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, su X.