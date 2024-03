"Marsilio ha ben governato, l'assenza del voto disgiunto e il fatto che ci sarà una caratteristica di un voto politico più accentuata di quello in Sardegna ci fa ben sperare per l'esito delle regionali in Abruzzo. Ma non bisogna dare nulla per scontato, per questo ci stiamo adoperando in campagna elettorale: Forza Italia ha messo in campo una lista molto forte che ha coinvolto molti sindaci e amministratori locali. Il nostro auspicio è quello di conseguire la doppia cifra".

Lo ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo in Commissione Bilancio, a Hotel Nazionale, su Tv San Marino.