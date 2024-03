"Dopodomani si vota in Abruzzo. Oggi Sangiuliano sfanfara 200 milioni di euro del MiC per investimenti nella regione. Se non fosse per l'inconsistenza politica dell'attuale ministro della cultura, verrebbe da pensar male". Così il deputato democratico, componente della commissione cultura della camera, Matteo Orfini, che sottolinea: "peraltro, come al solito, anche questa volta la propaganda di Sangiuliano si appropria di investimenti e interventi che, in larga parte, nulla hanno a che fare con le scelte del suo gabinetto, ma che vengono dai governi precedenti. Siamo ai livelli più bassi della propaganda elettorale".