“Le alleanze vanno costruite, non c’è alternativa all’unità della coalizione di centro sinistra. In Abruzzo abbiamo perso, ma il risultato dimostra che divisi sarebbe andata anche peggio”. Così il deputato democratico, Virginio Merola, che sottolinea come “Il PD ha avuto un ottimo risultato (2019: 11,9%; 2022: 16,6%; 2024: 20,3%), la scarsa presenza territoriale dei 5 stelle non può far tornare indietro per riaffermare un’identità separata né tornare indietro sulla strada della coalizione. Il PD deve continuare con tenacia a promuovere iniziative comuni alternative alla destra. Ci sarà la Basilicata e poi ci saranno le elezioni europee, dove tutti andranno separati.

Ma dobbiamo tenere fermo che la nostra prospettiva non sono più governi calati dall’alto, ma la conquista del governo su un progetto costruito, passo dopo passo, nella società, su proposte condivise e sostenute. È sempre vero che non basta riempire le piazze per riempire le urne. Serve un’alleanza alternativa e democratica credibile e robusta. Ringrazio Elly Schlein per il suo impegno e la tenacia con cui sostiene questa prospettiva”.