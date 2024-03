“Marco Travaglio e Andrea Scanzi, con l'arroganza che li caratterizza e che probabilmente li fa sentire sopra ogni legge, ieri sera su Canale 9 hanno violato il silenzio elettorale, gettando discredito sul candidato Marco Marsilio. Ci auguriamo che l'Agcom prenda al più presto provvedimenti per condannare questo inaccettabile abuso di potere, usato contra legem e come un manganello per danneggiare chi non la pensa come loro. A nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, esprimo solidarietà al presidente Marsilio e alla sua famiglia per le infamanti bugie usate come squallido tentativo di influenzare gli elettori”.

Lo afferma in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.