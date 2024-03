In Abruzzo è stato confermato Marco Marsilio alla presidenza della Regione. Un dato numerico salta all'occhio: infatti il candidato sostenuto dal centrodestra ha 29mila voti in più rispetto ai voti presi dal centrodestra alle politiche 2022. Invece Luciano D'Amico registra 7 Mila voti in meno rispetto ai voti presi da centrosinistra, Movimento 5 Stelle e Terzo Polo alle politiche 2022. Lo riporta YouTrend.