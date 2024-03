"L'affermazione di Marsilio in Abruzzo non ci ha sorpresi, ci speravamo. Sapevamo di avere un ottimo candidato, Marco Marsilio, che ha lavorato molto bene sul territorio per cinque anni. E sappiamo anche che Forza Italia rappresenta un punto di riferimento di garanzia, credibilità, per tutti gli elettori che l'hanno votata. Antonio Tajani è un leader moderato, credibile, sicuro, e trasmette alla gente questi, che sono i suoi valori nella politica e nella vita".

Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, a Prima di Domani su Rete4.

"Noi non abbiamo mai sparato a zero su nessuno, non puntiamo mai il dito anche quando potremmo farlo e questo ci ha premiato in termini di voti. Se il voto in Abruzzo, nell'ultima settimana, è stato particolarmente politicizzato, non l'abbiamo voluto noi, sicuramente il risultato in Sardegna ha fatto riflettere sugli errori commessi. Ma la battaglia politica non è mai facile, gli avversari vanno sempre rispettati e i vincitori non devono andare mai contro chi ha perso", ha concluso.