"La percentuale di Forza Italia in Abruzzo è il risultato del grande lavoro svolto nel tempo da Antonio Tajani, da Nazario Pagano e da tutta la squadra nazionale e abruzzese del partito a cui vanno le congratulazioni mie e di Forza Italia Puglia. In Puglia si guarda con ottimismo alle prossime sfide comprese quelle dei capoluoghi di Bari e di Lecce che il centrodestra può tranquillamente vincere. Con gli alleati e nel partito stiamo lavorando per questo.

Gli elettori sono sempre più attratti da Forza Italia e questo conferma che è possibile un risultato straordinario anche alle europee". Lo dichiara in una nota il deputato e commissario regionale di Forza Italia per la Puglia, Mauro D'Attis.