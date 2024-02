"Sull'alleanza in Abruzzo con Azione oltre che con il Partito democratico, la nostra identità non ce la può togliere nessuno, è scritta nel nostro DNA. Noi siamo in politica non per la velleità di assumere posti di comando ma per cambiare il paese e siamo totalmente concentrati sugli obiettivi nessuno potrà toglierci questa vocazione che è naturale". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, all'Aquila per la campagna elettorale per le elezioni regionali in Abruzzo.