"Oggi @GiuseppeConteIT ha dichiarato che no, @Azione_it e @ItaliaViva non sono nella coalizione dell’Abruzzo Per D’Amico. Oggi @matteorenzi ha dichiarato che no, lui non si allea mai con i 5S e dunque IV non c’è. Agevolo per entrambi i loghi di Azione per D’Amico e di “Abruzzo Vivo”. Noi rivendichiamo l’appoggio ad un candidato che ha un CV di prim’ordine, che ha rilanciato l’università di Teramo e risanato l’azienda dei trasporti. Sarò nuovamente in Abruzzo lunedì e martedì per sostenerlo. Ma soprattutto evitiamo di raccontare balle ai cittadini".

Così il segretario di Azione, Carlo Calenda.