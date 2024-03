"Fino a qualche mese fa la destra pensava di stravincere in Abruzzo. La Sardegna è stata una sconfitta pesantissima, non se l'aspettavano, ammettono di aver sbagliato il candidato, ma l'Abruzzo è un po' il fortino di Fratelli d'Italia. Marsilio è stato il primo presidente di Regione eletto per FdI, è una figura storica di quel partito e quell'area politica, Meloni è stata eletta in un collegio in Abruzzo: se nelle ultime settimane e nelle ultimi giorni c'è bisogno che vadano i ministri a fare promesse mirabolanti, significa che hanno paura".

Interviene così a 'Tagadà' su La7 il presidente a Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini. "La destra è preoccupata - prosegue - anche perché il centrosinistra ha scelto un ottimo candidato, Luciano D'Amico, di grande qualità e competenza e anche molto empatico: il fatto che siano così preoccupati la dice lunga su un vento che potrebbe anche cambiare".