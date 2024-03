"Il centrodestra si è diviso molte volte, dopodiché, è vero che loro si ammucchiano; un vicepresidente sta con Navalny e l'altro con Putin e vanno avanti lo stesso, loro galleggiano sull'Italia così com'è, non hanno problemi di cambiare qualcosa. Noi abbiamo invece il problema di cambiare qualcosa cominciando dall'Abruzzo. Cari abruzzesi, sta passando un treno che non potete perdere, avete un presidente candidato che è una meraviglia". Lo ha detto Pier Luigi Bersani durante un'iniziativa elettorale a Lanciano in sostegno del candidato del centrosinistra Luciano D'Amico.