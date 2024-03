"Il risultato in Abruzzo non è quello che speravamo: nonostante una campagna generosa e partecipata - per la quale un grandissimo ringraziamento va a Luciano D'Amico, alla sua competenza e alla sua passione - non siamo riusciti a rimontare abbastanza da cambiare un esito che per mesi in tanti consideravano già scritto e che invece è rimasto in bilico fino all'ultimo e ha visto il Partito Democratico crescere tantissimo, dall'11 al 20% in 5 anni". È quanto afferma Brando Benifei, europarlamentare del Pd.

"In Sardegna ci siamo riusciti, in Abruzzo abbiamo solo sfiorato il risultato. Ma la destra è tutt'altro che imbattibile: anzi, è divisa e ha dovuto mobilitare ogni risorsa ed energia per evitare la seconda sconfitta in pochi giorni. Andiamo avanti, con pazienza e determinazione. A giugno abbiamo altre elezioni decisive, a partire dalle europee: lavoriamo pancia a terra, giorno per giorno, per costruire l'alternativa".