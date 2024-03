"In Abruzzo Forza Italia ha ottenuto il 13,4%, 4 punti e mezzo in più rispetto alle elezioni regionali di Abruzzo del 2019. La maggioranza di Governo si consolida, la coalizione ha una storia di 30 anni che nasce dalla grande intuizione del nostro presidente Silvio Berlusconi e, come allora, il nostro punto di forza è la capacità di trovare una sintesi e un programma comune. La sinistra immaginava di poter replicare quanto accaduto in Sardegna, frutto sicuramente anche di qualche piccolo passo falso del centrodestra nel trovare l'assetto definitivo, ma è stato un evento non replicabile. Il centrodestra cresce in ogni elezione regionale rispetto al risultato delle elezioni politiche del settembre del 2022. Gli elettori stanno premiando la coesione e la forza di tre partiti che, seppur con tre DNA diversi, riescono a condividere programmi comuni.

Forza Italia e il nostro segretario nazionale Antonio Tajani sono determinanti nella scelta dei candidati da presentare ai cittadini e nelle decisioni della coalizione". Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ospite a Radio Anch'io su Rai Radio 1.