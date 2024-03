"Grazie a Luciano D'Amico e all'intera coalizione che l'ha sostenuto per l'entusiasmo, l'impegno, la generosità in una competizione difficile. Buon lavoro al presidente Marco Marsilio. In Abruzzo ora il centrosinistra potrà svolgere con ancora più forza l'opposizione nell'interesse esclusivo degli abruzzesi. E grazie anche alla grande determinazione degli elettori, dei militanti e dei dirigenti del Pd per il risultato ottenuto. Adesso tutti al lavoro per far crescere il progetto dell'alternativa alla destra nel Paese". Lo ha detto la vicepresidente della Camera, Anna Ascani (Pd).